Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020: KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.

Ortaöğretim alanında 58 bin 453 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 için 3 bin 27 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleşti. Yerleştirmenin tamamlandığı bir diğer alan ise Ön Lisans oldu. Ön Lisans alanında 75 bin 573 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. Buna göre 3 bin 287 kişilik kontenjanın tamamı doldurulmuş oldu.

Lisans alanında ise 45 bin 347 kişi tercihlerini tamamladı. 11 bin 686 kişilik kontenjanın 9 kişilik bölümü boş kaldı.

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