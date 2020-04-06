Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020: KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı atama ve tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Toplam 179 bin 373 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sürecinde 17 bin 991 adayın yerleştirmesi yapıldı. 9 kişilik kadro ise boş kaldı. Toplam 18 bin sağlık personelinin istihdam edileceği atama sürecinde en çok istihdam, hemşire ve sağlık teknisyeni alanında gerçekleşti. İşte, KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı tercih ve atama sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.
Ortaöğretim alanında 58 bin 453 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 için 3 bin 27 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleşti. Yerleştirmenin tamamlandığı bir diğer alan ise Ön Lisans oldu. Ön Lisans alanında 75 bin 573 kişi tercihlerini gerçekleştirdi. Buna göre 3 bin 287 kişilik kontenjanın tamamı doldurulmuş oldu.
Lisans alanında ise 45 bin 347 kişi tercihlerini tamamladı. 11 bin 686 kişilik kontenjanın 9 kişilik bölümü boş kaldı.
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