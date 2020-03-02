KPSS 2020/4 sonuçları ne zaman açıklanır? Sağlık atama tercih sonuçları

Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımı için gerçekleştirilen KPSS 2020/4 tercih işlemi, sonuçları ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı atama süreci hakkında bazı bilgiler

KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS 2020/4 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgiler baz alındığında tercih sonuçlarının 2-3 Mart tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

ATAMA DAİR HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR NELERDİR?

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.