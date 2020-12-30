KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercih tarihleri için beklenen gün geldi!
KPSS tercih tarihleri için beklenen günün gelmesinin ardından, gözler tercih kılavuzuna çevrildi. KPSS 2020/1 tercihlerinde ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında alım yapılmıştı. Merak edilen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre işlemler 30 Aralık’ta başlayacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla tercihler alınacak.
KPSS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercihlerini yapıyorlar. KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık tarihinde başlayacak ve 7 Ocak’a kadar devam edecek. Adaylar KPSS tercih kılavuzunda yayımlanan bilgilere göre işlemlerini yapacaklar.
KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?
KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.
KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.
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