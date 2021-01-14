KPSS 2020/2 taban puanları açıklandı! İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanları da yayımlandı. KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atamaları için tercihler 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri aralığında alındı. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ocak’ta erişime açıldı. İşte KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar

KPSS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.