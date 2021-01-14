KPSS 2020/2 taban puanları açıklandı! İşte KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları
KPSS taban puanları, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans atamaları gerçekleştirildi. Adaylar tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar. İşte KPSS 2020/2 taban puanları
KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanları da yayımlandı. KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atamaları için tercihler 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri aralığında alındı. Yerleştirme sonuçları ise 14 Ocak’ta erişime açıldı. İşte KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar
KPSS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşen adayların puanları da yayımlandı. KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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