MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için son dakika açıklaması!
GeriGündem KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için son dakika açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.12.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için son dakika açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için son dakika açıklaması!
Abone Olgoogle-news

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlar için son dakika açıklamasında bulundu. Aygün, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle