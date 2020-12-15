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KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için son dakika açıklaması!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlar için son dakika açıklamasında bulundu. Aygün, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.
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