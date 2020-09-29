KPSS 2020/11 sonuçları açıklandı- ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KKPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Bünyesine farklı pozisyonlardan toplam 200 personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, personel alımı işlemi için KPSS 2020/11 tercih kılavuzunu baz aldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS 2020/11 tercih sonuçları ÖSYM'nin ekranından erişime açıldı. İşte, detaylar.

KPSS TERCİH 2020/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AVUKAT KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan

itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,

Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü

itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara

“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya

yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek

lisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme

hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği

işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların

verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda

bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır

ŞOFÖR KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75

inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve

2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen

Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.

Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni

sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin

geçerliliği de devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlar

ile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “CE

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları,

- D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer

aldığı kadroları,tercih edebilecektir.