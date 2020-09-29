KPSS 2020/11 ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih sonuçları detayları
KKPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bünyesine farklı pozisyonlardan toplam 200 personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, personel alımı işlemi için KPSS 2020/11 tercih kılavuzunu baz aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS 2020/11 tercih sonuçları için yüzlerce kişinin araştırması devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nda görevlendirilmek üzere toplam 200 kişiyi istihdam edecek olan bakanlık, ÖSYM'nin yapacağı açıklamanın ardından yerleştirme işlemlerine geçiş yapacak. Peki, KPSS 2020/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2020/11 tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
KPSS TERCİH 2020/11 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020/11 tercih sonuçları, 15 günlük değerlendirme sürecinin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. KPSS 2020/11 tercih sonuçlarının 1 Ekim itibariyle erişime açılması bekleniyor.
AVUKAT KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan
itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,
Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü
itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek
lisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme
hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği
işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların
verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır
ŞOFÖR KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75
inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve
2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen
Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.
Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni
sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin
geçerliliği de devam etmektedir.
Bu kapsamda;
- CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlar
ile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “CE
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları,
- D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer
aldığı kadroları,tercih edebilecektir.
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