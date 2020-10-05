KPSS/12 tercih kılavuzu yayınlandı: ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, KPSS 2020/12 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre, ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan 2 Ekim'den itibaren 7 Ekim'e kadar tercih alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.

SÖZLEŞMELİ KADROLAR İÇİN GENEL ŞARTLARI

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.