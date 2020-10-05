KPSS/12 tercih kılavuzu yayınlandı: ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak
ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih sürecinin detaylarını paylaştı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 40 lisans, 10 önlisans olmak üzere toplamda 60 personel alınacak. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
ÖSYM, KPSS 2020/12 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre, ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan 2 Ekim'den itibaren 7 Ekim'e kadar tercih alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirebilecek.
SÖZLEŞMELİ KADROLAR İÇİN GENEL ŞARTLARI
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
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