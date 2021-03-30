KPDK ne zaman toplanacak? Tarih belirlenmişti

KPDK toplantısı için geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen Memur-Sen, çalışma hayatı, kamu personeli ve mevzuatı, 2021 Mart Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ve gündemi, sözleşmeli personele ilişkin mevcut sorunlar ve kadro talebi, 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yapılacak hazırlıklar ve ön çalışmaları ele aldı.

KPDK NE ZAMAN TOPLANACAK?

Görüşmede, Mart KPDK toplantısının 30 Mart Salı günü gerçekleştirilmesi konusunda ön uzlaşmaya varıldı. Kamu Personeli Danışma Kurulu’na yönelik olarak, Ağustos ayında yapılacak 6. Dönem toplu sözleşme görüşmelerine dönük ön çalışma ve hazırlık yapacak çalışma gruplarının oluşturulması odaklı bir gündemin esas alınması noktasında da görüş birliğine varıldı.

Görüşmede Yalçın, “Bu ay içerisinde yapılacak KPDK toplantısı öncesinde Konfederasyonumuza yaptığı ziyaretten dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. KPDK öncesi çalışma hayatına, kamu görevlileri sendikacılığı sahasına, konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın münhasır gündemlerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Selçuk’un, ifade ettiğimiz sorun tespitlerine ve çözüm önerilerine dönük değerlendirmeleri KPDK toplantısında Toplu Sözleşme sürecine dönük kolaylaştırıcı ve zaman kazandırıcı çalışmalar için ortak kararlar alma beklentimizi arttırdı. Sayın Bakana, nazik ziyareti ve pozitif bakışı dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise görüşme kapsamında yaptığı değerlendirmede, “Memur-Sen ve bağlı sendikalarının gerek Türkiye’nin değişim ve dönüşüm süreçlerine gerek çalışma hayatına gerek kamu personel sistemine ve kamu görevlilerine dönük katkılarını takip ve takdir ediyoruz. Çalışma hayatının ve kamu görevlileri sendikacılığının kendine özgü gündemi temelindeki konuları değerlendirme fırsatını kullandığımız görüşmelerde, fikir alışverişinde birçok konuyu ele alma imkânımız oldu, ziyaret kapsamında KPDK’nın tarih ve gündemine dair bir ön tespiti de yaptık” diye konuştu.

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