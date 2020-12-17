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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ ANKARA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kozmik Oda’da bir itiraz daha

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‘Kozmik Oda’da bir itiraz daha
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CUMHURBAŞKANLIĞI ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Kozmik Oda kumpası davasında verilen hükme itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu.

Başvuruda, hakkında beraat kararı verilen 23 sanığın “siyasal veya askeri casusluk” suçundan cezalandırılması talep edildi. Kozmik Oda soruşturmasında görev yapan emniyet görevlileri ile dönemin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse’nin de aralarında bulunduğu 82 sanıklı davada mahkeme, Köse dahil tüm sanıkların siyasal ve askeri casusluk suçundan beraata hükmederken, 28 sanık hakkında “örgüt üyeliği suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen cezalar vermişti.

İSTİNAF BAŞVURUSU

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 sanık hakkında verilen hüküm yönünden istinaf başvurusunda bulundu. Başsavcılık, 23 sanığın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan, 5 sanığın ise ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ veya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

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