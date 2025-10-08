×
HABERLERGündem Haberleri

Kozmetik ürünler sınıfta kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kozmetik Ürünler#Sağlık Riski#İnternet Satışları
Kozmetik ürünler sınıfta kaldı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 07:00

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2025 yılı temmuz-ağustos-eylül döneminde denetlenen 250 kozmetik üründen 188’inin uygunsuz bulunduğunu açıkladı.

Üstelik bu ürünlerin 14’ü sağlık riski taşıyor. Uygunsuz bulunanlar arasında şampuan, krem, vücut losyonu, saç bakım serumu gibi ürünler yer alıyor. Bu uygunsuzluklar nedeniyle toplam 3 milyon 691 bin 819 lira idari para cezası kesildi.

Aynı dönemde, el dezenfektanları ve antibakteriyel sıvı sabunlar gibi biyosidal ürünler üzerinde de denetimler yapıldı. Özellikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilen ürünlerin hedef alındığı bu denetimlerde, 32 üründen 4’ünün sağlık riski taşıdığı tespit edilirken, 4 ürünün de uygunsuz olduğu belirlendi. Bu ürünler piyasadan çekilerek imha edildi. Toplam 1 milyon 281 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, insan sağlığı ile oynayanlara karşı daha sıkı denetimler yapılması ve ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

‘İNTERNET DENETİMLERİ

ARTIRILMALI’

“İnternette satılan birçok kalitesiz ve sahte ürün, tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor. Ünlü kozmetik markalarının bile sahteleri internet ortamında kolayca bulunabiliyor. Hatta kimi durumlarda bakanlık tarafından toplatılması kararlaştırılan ürünlerin internet ortamında satışına devam ediliyor. Bu nedenle Bakanlığın, kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimlerini, özellikle internet üzerindeki kontrolleri artırması kamu sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşların, kozmetik ürünlerin cazip reklamlarına aldanıp bilinçsizce tüketim yapmasının önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı’nın sıkı denetimleri ve caydırıcı cezaları şart. Ürünler hakkında en doğru bilgiyi almak ve sahte ürün endişesi yaşamamak adına eczaneler en güvenli ve doğru adrestir.”

