×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kozmetik felaket... İnternetten krem alırken bir daha düşünün

Güncelleme Tarihi:

#Kozmetik#İnternet Alışverişi#Cilt Bakımı
Kozmetik felaket... İnternetten krem alırken bir daha düşünün
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 07:00

VAN’ın İpekyolu ilçesinde 16 gün önce D.K. (21), sosyal medyada “Cildi beyazlatıyor” ve “Sivilce izlerini yok ediyor” iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi.

Haberin Devamı

Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti. Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırılan ve 4 gün yoğun bakımda kalan D.K., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından dermatoloji servisine alındı. Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.’yi ölümden kurtaran Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması, aksi takdirde bunun ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Kozmetik felaket... İnternetten krem alırken bir daha düşünün

Haberin Devamı

‘DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ’

Hastanın 15 gün önce hastanenin acil servisine ciddi yanma hissiyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Özkol, D.K.’nin internet üzerinden aldığı kremi kullandığını belirterek, “Hasta ilk geldiğinde nefes darlığı, yoğun halsizlik, konuşama zorluğu vardı. Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü. Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğine bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum: Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Mutlaka dermatoloğa başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İçeriğine baktık, yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Şu an durumu iyi, 15 gündür takip ediyoruz” dedi.

Kozmetik felaket... İnternetten krem alırken bir daha düşünün

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kozmetik#İnternet Alışverişi#Cilt Bakımı

BAKMADAN GEÇME!