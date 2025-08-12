Kozmetik felaket... İnternetten krem alırken bir daha düşünün

Haberin Devamı

Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti. Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırılan ve 4 gün yoğun bakımda kalan D.K., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından dermatoloji servisine alındı. Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.’yi ölümden kurtaran Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması, aksi takdirde bunun ağır sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

‘DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ’

Hastanın 15 gün önce hastanenin acil servisine ciddi yanma hissiyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Özkol, D.K.’nin internet üzerinden aldığı kremi kullandığını belirterek, “Hasta ilk geldiğinde nefes darlığı, yoğun halsizlik, konuşama zorluğu vardı. Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü. Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğine bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum: Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Mutlaka dermatoloğa başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İçeriğine baktık, yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Şu an durumu iyi, 15 gündür takip ediyoruz” dedi.