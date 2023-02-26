Kozmetik deposunda yangın can aldı

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İzmir Konak’ta, Yenişehir Gıda Çarşısı 1203 Sokak’taki bir kozmetik mağazasının deposundan dün saat 11.00 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Kozmetik ürünlerinin kısa sürede tutuşmasıyla alevler tüm depoyu sardı. Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üç katlı binadaki yangın sırasında, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.





MAHSUR KALDILAR

İtfaiye ekipleri, büyük uğraşlarla bir yandan alevlere müdahale edip diğer yandan da mahsur kalanları çıkarmak için uğraştı. Alevler 4.5 saatte söndürülürken, çalışanlardan önce Mustafa Yaşar Gümüş (40) ardından da Tugay Bürücüler’in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı.

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YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ve savcının incelemelerinin ardından Gümüş ve Bürücüler’in cesetleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ifadelerine başvurulan iş yeri çalışanları, bir anda parlama gördüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.