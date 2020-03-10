Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Kozluk’ta etkili olan kar yağışı ilçe genelindeki bütün köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yaklaşık bir ay süren çalışmasıyla kapalı olan Geçitaltı ve Armutlu köy yollarının da açılmasıyla ilçedeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi.