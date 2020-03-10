MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
GeriGündem Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kozluk'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Abone Olgoogle-news

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kozluk’ta etkili olan kar yağışı ilçe genelindeki bütün köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yaklaşık bir ay süren çalışmasıyla kapalı olan Geçitaltı ve Armutlu köy yollarının da açılmasıyla ilçedeki bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle