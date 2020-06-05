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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Kozluk’ta 9 adres karantinaya alındı

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Kozluk’ta 9 adres karantinaya alındı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 adres, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bekirhan beldesinde 5, Yanıkkaya küme evlerindeki 4 adreste korona virüs vak'ası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde belirtilen adreslerde korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi.

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