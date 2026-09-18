Kozinoğlu’nun ölümü... İki savcıya gözaltı

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ERGENEKON soruşturması kapsamında 2011’de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma genişletiliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönem dosyaya takipsizlik kararı veren Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen Ali İşgören, dönemin Silivri Cezaevi Savcısı olan ve FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen Necip Doğan ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’u da soruşturmaya dahil etti.

İSTANBUL VE ANKARA’DA EŞZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün sabah 07.00’da İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı yakalama ve gözaltına alma işlemleri gerçekleştirildi. Meslekten ihraç savcılar İşgören ve Doğan ile emekli asker Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı.

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Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un babası olan Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta olduğu, Uğur’la irtibata geçildiği ve en kısa sürede gerekli işlemlerin icra edileceği öğrenildi.

Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı Haberi görüntüle

AYNI KOĞUŞTAN SORUŞTURMAYA

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınırken gözaltı kararı verilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta olduğu belirtildi.

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Hürriyet savcılara ilişkin kuşkuları dün ‘Savcı değişti dosya kapandı’ başlığıyla haberleştirmişti.

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GÜRLEK: O GECE YAŞANANLAR YENİDEN İNCELENİYOR

ADALET Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki yeni gözaltı işlemlerine dair açıklama yaptı. Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun 2 koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

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SORU İŞARETİ KALMAYACAK

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir.”