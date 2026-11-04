Kozinoğlu’nda ‘zehir’ çıktı

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ERGENEKON soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda Kozinoğlu’nun vücudunda yüksek oranda antimon isimli toksik madde tespit edildi. Toprak incelemesinde ise antimon maddesine rastlanmadı. Kozinoğlu’nun vücuduna bu zehirli maddenin nasıl ve ne zaman girdiği araştırılıyor.

MEZARI AÇILMIŞTI

2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni o dönem hazırlanan raporlarda kalp krizi olarak belirlenmişti. Yıllar sonra şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, 12 Eylül 2026’da mezarı açılarak örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin 19 Ekim 2026’da hazırladığı 9 sayfalık otopsi raporu savcılığa ulaştı.

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SAÇ VE TIRNAKTA

Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi’nce doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve mezar toprağı dahil 36 ayrı numune üzerinde inceleme yapıldı. Taramalarda da siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak mezar toprağında bulunmayan “antimon” toksik maddesi Kozinoğlu’nun saç, kemik ve tırnağında yüksek oranda tespit edildi. Kozinoğlu’nun naaşından elde edilen saç, tırnak, doku ve kemikler üzerindeki incelemelerde molibden, kadmiyum, antimon, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum bulundu. Bu maddelere mezar toprağından alınan örneklerde de rastlandı. Alınan toprak örneklerinde molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum tespit edildi, ancak “antimon” maddesine hiç rastlanmadı. Oysa Kozinoğlu’na ait saç telinin gramında 548 nanogram, tırnağının gramında ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda “antimon” saptandı.

SON SÖZ 1’İNCİ İHTİSAS KURULU’NDA

Antimon maddesinin vücuduna ne zaman ve ne şekilde girdiğine ilişkin araştırmalar devam ederken, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin son sözü söyleyecek olan nihai rapor Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanacak.

ANTİMON NEDİR

Antimon kimyasal elementi, madencilikten akü üretimine, seramik sanayisinden metal alaşımlarına, askeri ve kimya sanayisine kadar birçok sektörde kullanılan bir element. Antimon zehirlenmesi, kişinin antimon veya antimon bileşiklerini soluması, yutması ya da cilt ve göz yoluyla maruz kalması sonucunda vücutta toksik etkilerin ortaya çıkmasıdır. Sanayi ortamlarında, atık sahalarının yakınında veya yüksek miktarda antimon içeren bir ürünle temas durumu sağlık için riskli olabilir.