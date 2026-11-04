×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kozinoğlu’nda ‘zehir’ çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Antimon#Ergenekon#Silivri Cezaevi
Kozinoğlu’nda ‘zehir’ çıktı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

Tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir sonrası hazırlanan toksikoloji ön raporu ‘şüpheyi’ artırdı. Kozinoğlu’nun saç ve tırnaklarında yüksek oranda antimon isimli toksik madde bulundu. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ERGENEKON soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun otopsi raporunda Kozinoğlu’nun vücudunda yüksek oranda antimon isimli toksik madde tespit edildi. Toprak incelemesinde ise antimon maddesine rastlanmadı. Kozinoğlu’nun vücuduna bu zehirli maddenin nasıl ve ne zaman girdiği araştırılıyor.  

MEZARI AÇILMIŞTI

2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden  Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni o dönem hazırlanan raporlarda kalp krizi olarak belirlenmişti. Yıllar sonra şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, 12 Eylül 2026’da mezarı açılarak örnekler alınmıştı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin 19 Ekim 2026’da hazırladığı 9 sayfalık otopsi raporu savcılığa ulaştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÖzgür Özel’in Vakko’lu savunması çöktüÖzgür Özel’in Vakko’lu savunması çöktüHaberi görüntüle

SAÇ VE TIRNAKTA

Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi’nce doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve mezar toprağı dahil 36 ayrı numune üzerinde inceleme yapıldı. Taramalarda da siyanür veya ilaç etken maddesine rastlanmadı. Ancak mezar toprağında bulunmayan “antimon” toksik maddesi Kozinoğlu’nun saç, kemik ve tırnağında yüksek oranda tespit edildi. Kozinoğlu’nun naaşından elde edilen saç, tırnak, doku ve kemikler üzerindeki incelemelerde molibden, kadmiyum, antimon, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum bulundu. Bu maddelere mezar toprağından alınan örneklerde de rastlandı. Alınan toprak örneklerinde molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum tespit edildi, ancak “antimon” maddesine hiç rastlanmadı. Oysa Kozinoğlu’na ait saç telinin gramında 548 nanogram, tırnağının gramında ise 7 bin 2 nanogram gibi son derece yüksek oranlarda “antimon” saptandı.

SON SÖZ 1’İNCİ İHTİSAS KURULU’NDA

Antimon maddesinin vücuduna ne zaman ve ne şekilde girdiğine ilişkin araştırmalar devam ederken, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin son sözü söyleyecek olan nihai rapor Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanacak.

Gözden KaçmasınUtanmazlık abidesi Sarıgül, Özgür Özel’i tehdit mi ettiUtanmazlık abidesi Sarıgül, Özgür Özel’i tehdit mi ettiHaberi görüntüle

ANTİMON NEDİR

Antimon kimyasal elementi, madencilikten akü üretimine, seramik sanayisinden metal alaşımlarına, askeri ve kimya sanayisine kadar birçok sektörde kullanılan bir element. Antimon zehirlenmesi, kişinin antimon veya antimon bileşiklerini soluması, yutması ya da cilt ve göz yoluyla maruz kalması sonucunda vücutta toksik etkilerin ortaya çıkmasıdır. Sanayi ortamlarında, atık sahalarının yakınında veya yüksek miktarda antimon içeren bir ürünle temas durumu sağlık için riskli olabilir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antimon#Ergenekon#Silivri Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!