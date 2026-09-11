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Kozinoğlu’nda 9 yeni gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kozinoğlu#Soruşturma#Gözaltı
Kozinoğlu’nda 9 yeni gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 07:00

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltılar arasında sağlık çalışanları ve 2 gazeteci de var...

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Silivri Cezaevi’nde 2011’de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda dün 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 gazeteci ve sağlık çalışanları olduğu öğrenildi. Öte yandan, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurtdışında firari olduğu belirlenmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.

BUGÜN MEZARI AÇILIYOR

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine ise Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılması kararı verilmişti. Bugün fethi kabir işlemi yapılacak.

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#Kozinoğlu#Soruşturma#Gözaltı

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