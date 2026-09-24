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Kozinoğlu soruşturmasında ‘Kazım’dan ifade

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#Kozinoğlu#Soruşturma#Sedat Savtak
Kozinoğlu soruşturmasında ‘Kazım’dan ifade
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 07:00

Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, ‘Kurtlar Vadisi-Pusu’ dizisinde ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade verdi.

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KARAKTERİ OYNADIM

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada oyuncu Sedat Savtak ifade vermek için dün Silivri Adliyesi’ne gitti. Savcıya 1.5 saat ifade veren Savtak adliye çıkışında, “Öncelikle oyuncu olarak, bir oyuncunun herhangi bir rolde elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle ben de bu diziye tüm gücüm ve yüreğimle, bütün yaşanmışlığımla, öğrendiklerimle katıldım. Diğer oynayan yüzlerce oyuncu arkadaşlarım da aynı şekilde bu karakterleri canlandırdı. Sayın savcı gereken soruları sordu, ben de gereken cevapları verdim. Yaptığım görüşme onunla kalacak” dedi. Gazetecilerin ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterinin Kaşif Kozinoğlu’na olan benzerliğini sorması üzerine Savtak, “Önceden böyle bir benzerliğin olduğunu bilmiyordum” yanıtını verdi. Kurtlar Vadisi dizisinin FETÖ’yle bir bağlantısı olduğuna dair şüphesi olup olmadığına da Savtak,“Öyle bir gözlemim olmadı” dedi.

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BAYRAM ÖZBEK TUTUKLANDI

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de dün ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından tutuklandı. Özbek, FETÖ davasında 12 yıl hapis cezası almıştı. Doğu Perinçek’in de ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadesi alındı. 

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#Kozinoğlu#Soruşturma#Sedat Savtak

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