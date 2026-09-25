Kozinoğlu soruşturmasında adli tıp hırsızının ifadesi alındı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ölen MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma genişliyor. Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği 13 Kasım 2011 tarihinden 9 gün sonra 22 Kasım günü Adli Tıp Kurumu’nda bir hırsızlık olayı tespit edilmişti.

ÖRNEKLERİN OLDUĞU ODADA

Gürsoy Erinci’nin Adlı Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’ne girerek hırsızlık yaptığı kameralara yansımıştı. Erinci örneklerin bulunduğu dairede yalnız kalmıştı. Başsavcılık Kozinoğlu soruşturması kapsamında olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak şahsın ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

25 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan ve Iğdır’da cezaevinde tutuklu olan Gürsoy Erinci’nin, İstanbul’a getirilerek savcılık tarafından ifadesi alındı. Doku ve kan örneklerini değiştirmiş olabileceği değerlendirilen Erinci’nin hırsızlık suçundan 25 ayrı sabıkası bulunuyor. Erinci, tüm dosya kapsamı, bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması, 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması birlikte değerlendirilerek, bu aşamada ifadesi alındıktan sonra Iğdır’daki ceza infaz kurumuna geri iade olundu. burcu