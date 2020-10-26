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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

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Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
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Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldırım Kavuklu (52) idaresindeki 01 CFK 90 plakalı otomobil ana yola yan şeritten girmeye çalışan Mithat Demir (52) idaresindeki 01 TJ 069 plakalı otomobile ve yine plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ve olay yerinden uzaklaştığı iddia edilen bir minibüse çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı şeride geçerek refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kavuklu yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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