×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kozan’da sel faciası… Akıntıya kapılan araçta can pazarı: 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 21:39

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde, akıntıya kapılan otomobilde bulunan iki kişi araçtan atladı. Sel sularında sürüklenen 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Haberin Devamı

 

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

CESEDİ 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan’ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

BAKMADAN GEÇME!