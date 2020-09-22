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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Kozan’da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı

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Kozan’da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
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ADANA’nın Kozan ilçesinde bir galeriye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir galerinin önüne gelen motosikletli kişiler, Kalaşnikoflarla iş yerine ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan Ali K. ile Halan T., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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