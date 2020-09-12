Kozan'da maske takmayan 100 kişiye 90 bin TL para cezası

Pandemi sürecinde alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye’de zorunlu hale getirilen maske tedbirine uymayanlar hakkında, idari para cezası yazılmaya başlandı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kararın ardından ilçedeki tüm ana cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 100 kişiye toplam 90 bin TL idari para cezası kesildi. Yapılan denetim ve uygulamaların devam edeceği öğrenildi.