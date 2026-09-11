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Kozan'da başlayıp 2 ilçeye yayılmıştı! Hastaneye gittiler, telefonda acı haberi aldılar: Yalan dünyanın cennetiydi

Güncelleme Tarihi:

#Kozan Orman Yangını#Yangınla Mücadele#Adana
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 10:06

Adana'nın Kozan ilçesinde astım krizi nedeniyle hastaneye giden Meryem Bozkurt (61) ve eşi Halil Bozkurt'un (65) ahşap evi, çıkan orman yangınında kullanılamaz hale geldi. Gözyaşı döken çiftten Halil Bozkurt, "20 yıldır bu evdeyiz. Birikmiş onca anımız vardı. Bahçem vardı, o da yandı. Bana göre yalan dünyanın cennetiydi" dedi.

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Kozan ilçesinde 7 Eylül'de çıkan orman yangını, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayarak büyüdü. Havadan ve karadan çalışmalar sonucu 3 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin hektar alan zarar görürken, 285 hanede 835 kişi tahliye edildi.

Yangın çıkmadan dakikalar önce astım krizi nedeniyle hastaneye giden Meryem Bozkurt ile eşi Halil Bozkurt'un ahşap evi de alevlere teslim oldu. Çiftin hayvanları da telef oldu. Evsiz kaldıklarını belirten çift, küle dönen evlerine giderek gözyaşı döktü.

Kozanda başlayıp 2 ilçeye yayılmıştı Hastaneye gittiler, telefonda acı haberi aldılar: Yalan dünyanın cennetiydi

'SINAVIMIZMIŞ BU'

Yaşadıklarını anlatan Meryem Bozkurt, "Bizim sınavımızmış bu. Eşim beni hastaneye kaldırdı. Hastaneye ulaşmadan telefon geldi, ‘Eviniz yanıyor’ dediler. Ne yapacağımızı bilemedik. Benim evimde her şeyim vardı. Geri geldiğimizde külle karşılaştık. Şu yaştan sonra ben ne yapabilirim ki? Allah’ım herkese yardım etsin” diye konuştu.

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Kozanda başlayıp 2 ilçeye yayılmıştı Hastaneye gittiler, telefonda acı haberi aldılar: Yalan dünyanın cennetiydi

'DÖNDÜĞÜMÜZDE KÜL OLMUŞTU'

Halil Bozkurt ise yangının kendileri için büyük bir yıkım olduğunu söyledi. Bozkurt, “20 yıldır bu evdeydik. Yılda 2-3 ay çocukların yanına gidiyoruz, geri kalan zamanda ben buradayım. Bahçem vardı, o da yandı. Bana göre yalan dünyanın cennetiydi. Bana yangını haber veren arkadaşım evimin alevler içinde kaldığını söyledi. 'Sen canını kurtar, ev yerine gelir' dedim. Hastaneden döndüğümüzde her şey kül olmuştu, yapacak bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

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#Kozan Orman Yangını#Yangınla Mücadele#Adana

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