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Koza Yardımcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

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#CHP#Secim2024#Ankara
Koza Yardımcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 17:30

Koza Yardımcı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi. CHP'de Parti Meclisi üyeliği görevine devam edeceğini açıklayan Yardımcı, aday belirleme sürecini eleştirdi.

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CHP'li Koza Yardımcı'nın açıklaması şöyle:

Saygıdeğer halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;

Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum.

Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim.

Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

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Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim.

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#CHP#Secim2024#Ankara

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