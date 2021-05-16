Koza–İpek davası kararlarına onama

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, ‘silahlı terör örgütü üyeliği” ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından verilen cezaları hukuka uygun bularak onadı.

20 sanıklı dava Ocak 2020’de karara bağlanmış, Cafer Tekin İpek 79 yıl, Melek İpek 11 yıl 2 ay, diğer sanıklar ise çeşitli sürelerde hapis cezaları almıştı. Mahkeme, aralarında Akın İpek’in de bulunduğu firari 5 sanığın dosyalarını ise ayırdı.

ZEKERİYA ÖZ İLE İLİŞKİLER

Kararda “İpek ailesi halka açık şirketlerinin içini boşaltmış, bu şirketlerin elde ettiği kârı terör örgütüne aktarmışlardır” değerlendirilmesi yapıldı. Kararda FETÖ kumpas savcısı Zekeriya Öz’ün İpek ailesinin otelinde “Hasan Sezer” sahte ismiyle ücretsiz olarak konakladığı da anlatıldı.

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