×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KÖZ hâkim karşısında: Gülen beni aradı ‘FBI seni sordu’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Kemalettin Özdemir#Köz#FETÖ
KÖZ hâkim karşısında: Gülen beni aradı ‘FBI seni sordu’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

FETÖ’nün sözde ‘emniyet mahrem imamı’ olduğu iddiasıyla, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan cezalandırılması talep edilen, kamuoyunda KÖZ lakabıyla bilinen Kemalettin Özdemir’in yargılanmasına başlandı.

Haberin Devamı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Özdemir, 2010’dan itibaren FETÖ ile irtibatını kopardığını ileri sürdü. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in 2003’te kendisini aradığını anlatan Özdemir, “Bana, ‘FBI seni bana sordu ve ben de olumlu konuştum. Lütfen buraya gel’ dedi. FBI lafı söylenince çok rahatsız oldum. Ardından FBI’ın Türkiye sorumlusuna ulaştım ve ABD Büyükelçiliği’ne çağrıldım. Bir saate yakın görüştük. Ona ‘Neden beni soruyorsunuz?’ diye sordum. Bana, ‘Bu adama biz güveniyoruz ve bu adama rahatsızlık veren insanlara ulaşmaya çalıştığımızda sizin isminizi gördük’ dedi” ifadelerini kullandı. Özdemir, mahkeme başkanının “Yönetici kadroda olmadığınızı söylediğiniz halde elebaşı direkt sizle iletişime giriyor. Bu nasıl mümkün oluyor?” sorusu üzerine ise “Babam çok tanınan birisiydi” cevabını verdi. Mahkeme başkanının, “Hablemitoğlu cinayeti, Nuh Mete Yüksel olayı gibi örgüte atfedilen davalar söz konusu. Bunların yapılacağına ilişkin bilginiz var mıydı?” sorusuna Özdemir, “Bu olayların arkasında örgütün olmaması söz konusu değil” yanıtını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nurettin Veren’in de arasında bulunduğu 6 kişinin bir sonraki celsede tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemalettin Özdemir#Köz#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!