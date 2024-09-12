KÖZ hâkim karşısında: Gülen beni aradı ‘FBI seni sordu’ dedi

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Özdemir, 2010’dan itibaren FETÖ ile irtibatını kopardığını ileri sürdü. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in 2003’te kendisini aradığını anlatan Özdemir, “Bana, ‘FBI seni bana sordu ve ben de olumlu konuştum. Lütfen buraya gel’ dedi. FBI lafı söylenince çok rahatsız oldum. Ardından FBI’ın Türkiye sorumlusuna ulaştım ve ABD Büyükelçiliği’ne çağrıldım. Bir saate yakın görüştük. Ona ‘Neden beni soruyorsunuz?’ diye sordum. Bana, ‘Bu adama biz güveniyoruz ve bu adama rahatsızlık veren insanlara ulaşmaya çalıştığımızda sizin isminizi gördük’ dedi” ifadelerini kullandı. Özdemir, mahkeme başkanının “Yönetici kadroda olmadığınızı söylediğiniz halde elebaşı direkt sizle iletişime giriyor. Bu nasıl mümkün oluyor?” sorusu üzerine ise “Babam çok tanınan birisiydi” cevabını verdi. Mahkeme başkanının, “Hablemitoğlu cinayeti, Nuh Mete Yüksel olayı gibi örgüte atfedilen davalar söz konusu. Bunların yapılacağına ilişkin bilginiz var mıydı?” sorusuna Özdemir, “Bu olayların arkasında örgütün olmaması söz konusu değil” yanıtını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nurettin Veren’in de arasında bulunduğu 6 kişinin bir sonraki celsede tanık olarak dinleneceğini bildirdi.