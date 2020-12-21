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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Koyunu, köpeğe boğduran kişiye 947 lira ceza

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Koyunu, köpeğe boğduran kişiye 947 lira ceza
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Burdur'da bir koyunun, köpeğe boğdurulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. İnceleme sonucunda olayı gerçekleştiren M.İ.’ye, 947 lira idari para cezası uygulandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bir koyunun, köpeğe boğdurularak eziyet edildiğine ilişkin görüntülerle ilgili 19 Aralık saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine yapılan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin, Burdur merkez Yarıköy'de oturan M.İ. olduğu tespit edildi. Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, M.İ.'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/a maddesi gereğince 947 TL idari para cezası uyguladı. Yapılan incelemede köpeğe boğdurulan koyunun öldüğü bildirilirken Burdur savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

 

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