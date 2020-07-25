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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

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Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, çobanın koyunlarını otlatmaya sürekli bu şekilde götürdüğünü belirtti.

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