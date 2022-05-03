‘Koyunlar’a operasyon

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışmada, ‘Koyunlar’ isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi. Suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine 300 polisin katılımıyla 28 Nisan'da hava destekli operasyon yapıldı. Operasyonda suç örgütü lideri C.K. kaçmaya çalışırken polis helikopterinden tarlada tespit edildi. C.K., ekiplerin yönlendirilmesiyle çamura batmış şekilde yakalandı. Örgütün yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Toplam 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Şüphelilerin, Diyarbakır’da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara’da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri tespit edildi.





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Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü lideri C.K.’nin de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAÇARKEN TELEFONUNU SAKLAMAYA ÇALIŞTI

Suç örgütünün Kayapınar ilçesinde yaklaşık değeri 500 milyon TL olan arazinin sahibi oldukları iddiasıyla arsa sahiplerine baskı yaparak kendilerine verilmesi yönünde tehditte bulundukları öğrenildi. Suç örgütü lideri C.K.’nin operasyon sırasında arazide yaklaşık 3 kilometre kaçtığı ve yakalanmadan önce üzerinde bulunan cep telefonunu toprağa gömdüğü ortaya çıktı. Polisin yaptığı aramada cep telefonu gömülü olarak yerden çıkarılarak incelemeye götürüldü.