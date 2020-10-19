MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoyunlar yola atladı, 2 araç birbirine girdi! İki ölü
GeriGündem Koyunlar yola atladı, 2 araç birbirine girdi! İki ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

Koyunlar yola atladı, 2 araç birbirine girdi! İki ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koyunlar yola atladı, 2 araç birbirine girdi! İki ölü
Abone Olgoogle-news

Ardahan'da koyunların yola aniden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan-Hanak kara yolunun Çayağzı köyü mevkisinde Özgür Ceylan'ın kullandığı 75 AAB 995 plakalı kamyonet, önce yola aniden çıkan koyun sürüsüne, ardından karşı şeride geçerek aynı istikametten gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür Ceylan ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan ve ismi belirlenemeyen yolculardan biri de burada hayatını kaybetti. Kazaya neden olan küçükbaş hayvanların 31'i telef oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle