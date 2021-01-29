Köyün son ferdi HACI

Havaların yeterince soğumaması nedeniyle leylek, sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leylek için devreye köylüler girdi. Köyde kalan leyleğe, yöre halkı sahip çıktı. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, “Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi oldu. Kendi imkânlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Adını ‘Hacı’ koyduk” dedi.