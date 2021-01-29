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Gündem
Yaşar KAPLAN / DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Köyün son ferdi HACI

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Köyün son ferdi HACI
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HAKKÂRİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyüne 6 yıl önce ilkbahar mevsiminde gelen leylek, cami bacasına yuva yaptı.

Havaların yeterince soğumaması nedeniyle leylek, sonbaharda da yuvadan ayrılmadı. Daha sonra aniden bastıran kar yağışıyla caminin bacasında kalan leylek için devreye köylüler girdi. Köyde kalan leyleğe, yöre halkı sahip çıktı. Her gün düzenli olarak leyleğin yiyecek ihtiyacını karşılayan köylüler, “Leylek 6 senedir bizim köyden ayrılmadı. Düzenli olarak leyleğimize derede avladığımız balıkları veriyoruz. Biz çok alıştık ve artık köyün bir ferdi oldu. Kendi imkânlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Adını ‘Hacı’ koyduk” dedi.

Köyün son ferdi HACI

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