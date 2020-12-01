Koyun otlatırken husumetlisi tarafından öldürüldü

Olay, pazar günü Karkamış ilçesi Germiş Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Gören çayırda hayvan otlattığı sırada, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen İ.K. (17) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, İ.K., yanındaki tüfekle Mehmet Gören'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Gören, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gören, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Gören'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonra jandarmaya teslim olan İ.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.