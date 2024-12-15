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Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

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#Kuzu#Koyun#Çanakkale
Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 15:49

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz’a (26) ait koyun, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi. Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi." dedi.

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İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yılmaz’ın sürücüsündeki koyunlardan biri, 5 bacaklı kuzu dünyaya getirdi.

Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

Yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ve ilk kez bu tür bir olayın başına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi.

Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık. Çok şükür ki hiçbir şekilde yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla beraber eşit şekilde gelişiyor. Kuzumuzu büyütüp, besleyeceğiz" dedi. 

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Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

Koyun doğum yaptı, kuzuyu gören besi sahibi gözlerine inanamadı: İlk defa başıma geldi, şaşırdık

 

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#Kuzu#Koyun#Çanakkale

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