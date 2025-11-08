×
HABERLERGündem Haberleri

"Köyüme gidiyorum" diyerek iş yerinden çıktı; 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Şebinkarahisar#Ersin Aktaş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 19:19

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde "Köyüme gidiyorum" deyip, iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden 2 gün haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Ersin Aktaş’ın (18), köydeki evinin yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 2 gün önce yanında çalıştığı iş yerinden mesai sonrası "Köyüme gidiyorum' diyerek ayrılan Ersin Aktaş'tan, bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aktaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Aktaş’ın Şebinkarahisar'a bağlı Çakırköy'de bulunan köy evinin çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarının 2’nci gününde ekiplerden acı haber geldi. Ekipler, köyde evinin yakınlarında Ersin Aktaş'ın cansız bedenini buldu. Savcılık incelemesi ardından ilçesinin Aktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aktaş'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BAKMADAN GEÇME!