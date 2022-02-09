Köylülerin ‘heliski’ korkusu

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RİZE Çamlıhemşin’de 400 dolayında yapının yer aldığı Yukarı Kavrun Yaylası, her yıl kış aylarında çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yöredekiler, karın erimesiyle yaz başında çıktıkları yaylada, Çagovit mevkisinden düşen çığ nedeniyle yıkılan ya da hasar alan evlerle karşılaşıyor. Kaçkar Dağları’nda yapılan kayak sporu heliski sırasında helikopter titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren yaylacılar, önlem alınması için kaymakamlığa başvurdu.

‘ÇIĞ BARİYERİ YAPILSIN’

Yaylacılar, ortalama 20 yılda bir tekrarlanan çığın son yıllarda 2-3 yılda bir yaşandığını söyledi.Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, yaylada son yıllarda helikopterli kayak sporunun rağbet gördüğünü belirterek, “Yaylamızda her 15-20 senede çığ yaşanan bir mevkimiz var. Helikopterin titreşiminden ve kayakçıların o bölgede kayak yapmasından dolayı artık her yıl çığ gelmesine sebep oluyor. Biz ilgili yerlere, kaymakamlığa orada çığ bariyerinin yapılmasını istediğimize dair 6 mahalle muhtarı ve dernek başkanlığı olarak dilekçemizi verdik. Son 4-5 yılda 3-4 kere çığ geldi ve oradaki evleri, kafeteryaları yıktı. Helikopterler sürekli gidip geldiği için biz de çığ olacak diye korkuyoruz, endişeliyiz. Biz burada turizm faaliyetlerine karşı değiliz ama kimse zarar görmesin istiyoruz” dedi.

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‘GÜVENLİ BÖLGELERDEYİZ’

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, belirlenmiş güvenli bölgelerde faaliyetin sürdürüldüğünü açıkladı. Haşimoğlu, “Çoruh Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel rapor doğrultusunda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de verdiği müsaadeler eşliğinde biz bölgedeki uçuş faaliyetlerimizi düzenliyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu faaliyetler doğrultusunda bize uçuş müsaadesi veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan anlık veriler de dikkate alınıyor. Heliski ekibinin içerisinde, yetişmiş kar ve çığ uzmanları tarafından bölge etüt edilmekte ve güvenli olmayan bölgeler uçuş güzergâhından dışarı çıkarılmaktadır. Biz bu faaliyeti 10 yıldan beri yapıyoruz. En dikkat ettiğimiz konu güvenlik” diye konuştu.