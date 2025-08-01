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Köylüler tankerlerle su taşıdı, damlaya damlaya göl oldu

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#Orman Yangını#Traktör#Tanker
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:00

Yüreğimizi kavuran orman yangınları, Türk halkının seferberlik ruhunu da gözler önüne serdi. Harmancık’taki yangın sönsün diye iş makineleriyle kazılan çukura tanker ve hortumlarla su dolduran vatandaşlar, helikopterler için gölet oluşturdu.

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Bursa’nın Harmancık ilçesinde 26 Temmuz Cumartesi günü 16.00 sıralarında başlayan yangın, karadan ve havadan sürdürülen olağanüstü çabalarla 5’inci günde tamamen kontrol altına alınabildi. Yangından geriye yeşilin griye döndüğü acı görüntüler kalırken, ortaya konulan dayanışma ruhu ise uzun süre akıllardan çıkmayacak. Yangının 4’üncü günü alevlerin söndürülmesi için bölge halkı seferber oldu. Orhaneli- Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Yangının söndürülmesinde etkili olan bu duyarlılık, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından da gündeme getirildi. OGM’nin sosyal medya hesabından o onların görüntüleri paylaşılarak, “İnandık mı üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur bizim. Damla damla birikir, deniz oluruz. Birlikte söndürürüz ateşi, beraber yeşertiriz umudu” ifadeleri kullanıldı.

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İŞTE BİZİM DAYANIŞMA RUHUMUZ
O TRAKTÖR TAMİR EDİLDİ

Çiftçi Sedat Aydın, Harmancık’taki yangın sürerken, traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Yangın bölgesine doğru yol alan Aydın’ın traktörünün arka tekeri dingilden koptu. Aydın, su dolu tankeri başka bir çiftçinin traktörüne bağlayıp bölgeye gönderdi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından iş insanı Ünal Turan, İstanbul’dan Harmancık İshak Mahallesi’ne gelip çekiciye yüklediği traktörü tamir ettirdi.

Köylüler tankerlerle su taşıdı, damlaya damlaya göl oldu


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#Orman Yangını#Traktör#Tanker

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