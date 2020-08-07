Köylüler şaşkın... Nöbet timi kurdular

Kalebeoğaz köyünde yetişmeye başlayan mısır tarlalarına gelen yaban domuzları, ürünleri talan ediyor. Köylülerden Özkan Kaya, mısırların büyümesi ile birlikte domuz saldırılarının arttığını belirtti. Geceleri nöbet tuttuklarını belirten Kaya, tarlaya gelen yaban domuzlarını kaçırmak için ya teneke saclara sopayla vurduklarını ya da tüfeklerle havaya ateş açtıklarını ifade etti. Kaya, "Büyük emeklerle tarlaya ektiğimiz mısırlar yeni yeni büyümeye başladı. Fakat domuzlar bizi perişan etti. Geceleri bazen ayı olmak üzere hemen hemen her gece domuzlar gelip büyük zarar veriyor. Biz de köy halkı olarak domuz nöbeti tutmaya karar verdik. Tüfeklerimizi kuşanıp tarla kenarındaki kulübelerde sabahlara kadar nöbet tutuyoruz. Domuz da olsa hayvanları vurmak istemiyoruz. Ama ürünlerimizi de korumak zorundayız" diye konuştu.



Domuzların mısırı çok sevdiğini söyleyen İsmail Aslan ise "İlk baharda toprakla buluşturduğumuz ürünlerimizden sadece mısıra değil, domates, fasulye ve patatese de zarar veriyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sonunda böyle bir uygulamaya karar verdik. Bugüne kadar hiçbir hayvanı öldürmek hep korkutup kaçırıyoruz ki bir daha gelmesinler ama sayıları çok fazla" dedi.