×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Köylüler görüp ihbar etti: Adıyaman'da muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Tarihi Eser#Oda Mezar
Köylüler görüp ihbar etti: Adıyamanda muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 10:51

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu. Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, konuya ilişkin açıklamasında "İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. " dedi.

Haberin Devamı

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

Köylüler görüp ihbar etti: Adıyamanda muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı

Alkan, şöyle konuştu:

"İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

Köylüler görüp ihbar etti: Adıyamanda muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı

Haberin Devamı

Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

Köylüler görüp ihbar etti: Adıyamanda muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı
Köylüler görüp ihbar etti: Adıyamanda muhteşem keşif... Ekipler çalışma başlattı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Tarihi Eser#Oda Mezar

BAKMADAN GEÇME!