Köylerdeki 107 bin çocuğa 9 yılda destek

Rapora göre 2016’dan bu yana toplam 107 bin çocuk, 9 bin öğretmen ve öğretmen adayı, bin 500 ebeveyn ve 2 bin 500 köy muhtarı KODA’nın çalışmalarından yararlandı.

Köy öğretmenlerinin mesleki ve sosyal açıdan yalnızlaşmasını önlemeyi hedefleyen Öğretmen Toplulukları Programı, 28 bölgede toplam 3 bin 446 öğretmene ulaştı.

ÖĞRETMEN ADAYLARI DENEYİM KAZANDI

Üniversitelerle işbirliği içinde öğretmen adaylarına yönelik yürütülen Köye İlk Adım Programı ile 27 üniversiteden 2 bin 435 öğretmen adayı, mezun olmadan önce köyde öğretmenlik deneyimi kazandı. Köylerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki kapasitelerini güçlendirmek için Eğitmen Yetiştirme kapsamında 200 öğretmen eğitimlere katıldı.

KODA’nın kurucusu ve genel koordinatörü Mine Ekinci, “Türkiye’de köy okulları deyince yardım işleri akla geliyor. Ama köy okullarına yardım etmenin ötesinde, köylerde yaşayan çocukların yanında onları destekleyecek öğretmenlerin olması, ebeveynlerinin olması, gönüllülerin, kurumların olması onların hayatını değiştiriyor. KODA, tam da bu anlayışla kuruldu” dedi.