Köye kadar ulaştı: Evi ada ortasında kaldı! 'Biz burada çaresiz bekliyoruz'

#Sivas#Baraj Suları#Yağışlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 12:04

Sivas'ta etkili olan yağışlar sonrası bir barajın su seviyesi artınca barajdan taşan su köye kadar ulaştı. Hamit Üner, "Çevremiz derelerle çevrili, halimiz ortada. Yakında sular altında kalacağız. Biz burada çaresiz bekliyoruz" dedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar Barajı, kışın yağan karın erimesi ve yoğun yağışlar sonrası dolup taştı. Barajdan taşan su, çevredeki köylere kadar ulaştı.

Barajın yakınında bulunan Yapalı köyü taşkından olumsuz etkilendi. Köyde yaşayan Hamit ve Ömer Üner'in evi ada ortasında kaldı. Köyde mağdur olan Üner ailesi, yardım istedi.

"YAKINDA SULAR ALTINDA KALACAĞIZ"

Barajdaki suyun taşması sonrası mağdur olduklarını ifade eden Hamit Üner, "Devletimizden bize yardım etmesini istiyoruz. Sürekli yağmur yağıyor. Çevremiz derelerle çevrili, halimiz ortada. Bütün alet ve ekipmanlarımız ortada kaldı. Yakında sular altında kalacağız. Biz burada çaresiz bekliyoruz" dedi.

"BİZİ BURADAN KURTARIN"

Tarım ekipmanlarının su altında kalacağını ifade eden Ömer Üner, "Şu an denizin ortasındaki adada gibiyiz. Ahırım, malım, canım hep ortada. Benim bir çıkar yolum yok. Bizi buradan kurtarın" ifadelerine yer verdi.

