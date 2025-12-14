×
Köye kabus gibi çöktüler! Şikayet eden muhtara 4 milyon liralık zarar verdiler

#Ankara#Muhtar#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 10:42

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve oğlu Ali Osman Sağlam'a ait 4 aracın ateşe verilip yakılmasıyla ilgili 3 şüpheliden 1'i yakalandı. Muhtar Sağlam, "Kapıma gelip arabamı yakan, yarın canıma da kasteder. Eve sıçrasaydı daha büyük facia olacaktı" dedi.

Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ve taşıt alım satımı ile uğraşan oğlu Ali Osman Sağlam'a ait ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet, dün sabah saatlerinde evlerinin önünde park halindeyken, 3 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.

4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Şüphelilerin araçları yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin otomobille Hasan Sağlam'ın evine yaklaştığı, 2 şüphelinin benzin dökerek araçları ateşe verdiği ve ardından otomobille bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı. Olay sonrası ilçeyi terk eden ve kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i ise yakalandı. 

'CANIMA DA KASTEDER' 

Hasan Sağlam, araçlarını yakan 3 kişinin husumetli olduğu T.Ö., İ.Ö. ve Y.Y.V. olduğunu, bunlardan birinin jandarma tarafından yakalandığını öğrendiğini söyledi.

Sağlam, şüphelileri, mahalleliyi rahatsız ettiği için daha önce jandarmaya ihbar ettiğini, bu nedenle de kendisini tehdit ettiklerini ileri sürerek, "Ankara'dan geldiler köyümüze. 'Mandıra' dediğimiz bizim köyün terk edilmiş mahallesine geldiler.

Burada vatandaşları rahatsız ediyorlar. Kimse de bir şey diyemiyor bunlara, 'Bir şey yaparlar' diye. Kapıma gelip arabamı yakan, yarın benim canıma da kasteder. Bunlara bir şey yaptığım zaman ben suçlu olacağım. Araba önünden yanıyor, mazotu akıyor, yanarak eve gidiyor. Eve sıçrasaydı daha büyük bir facia olacaktı. Jandarma geldi tutanak tuttu" diye konuştu. 

'4 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARARIMIZ VAR' 

Ali Osman Sağlam ise "Şu an yaklaşık 4 milyonun üstünde zararımız var. Caydırıcı bir ceza olması lazım bunlara. Hala yakalanmadılar. Gözümüz yolda, 'Yine mi gelecekler, bir şey yapacaklar' diye. Babamın aracının içinde para vardı. 500 bin bandında bir para vardı. O da yandı içinde. Hiçbir şey kurtaramadık" dedi. 

