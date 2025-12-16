Köyden dünyaya uzanan başarı

Haberin Devamı

Örnek eğitim çalışmalarının görünür kılınması amacıyla ABD’li Varkey Vakfı tarafından düzenlenen 139 ülkeden 5 bini aşkın öğretmenin başvurduğu Global Teacher Prize’da bir Türk öğretmen 50 finalist arasına girdi. Global Teacher Prize’ın büyük ödülünü kazanan öğretmene 1 milyon dolar veriliyor. Antalya’da Aksu Solak İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysel Şener, özellikle dezavantajlı öğrencilerle yürüttüğü saha çalışmaları, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temelli eTwinning projeleri, STEM odaklı eğitim uygulamaları ve öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimini merkeze alan yaklaşımıyla, yarışma komitesinin dikkatini çekti.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN MÜCADELE ETTİ

10 çocuklu bir ailenin 6’ncı kızı olarak dünyaya gelen Aysel Şener’in hikâyesi, Adana’da kız çocuklarının okula devamının sınırlı olduğu bir köyde başladı. Teke ilçesinin Kırıkuşağı Köyü’nün okuyan ikinci kız çocuğuydu. Yaşadığı yerde ortaokul ve lise bulunmadığı için her gün 4 kilometre yürüyerek başka bir köyde eğitimine devam etti. Ortaokulu birincilikle bitirdi. Lise ve üniversiteyi dereceyle tamamladı. İlk görev yeri Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Kavaklı köyü oldu. O köye atanan ilk kadın öğretmen olan Şener, meslek yaşamı boyunca yüksek yoksulluk oranı, devamsızlık, öğrenme güçlüğü ve aile içi sorunların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptı. Köyde kız çocuklarının okutulması için mücadele etti.

Kaktüslü okul örnek oldu

İzmir’deki bir okulunun serasında, raflar boyunca yüzlerce kaktüs ve sukulent büyürken zihinsel engelli öğrenciler için hata yapmanın serbest olduğu yeni bir öğrenme alanı açılıyor. Tarım öğretmeni Adem Erhan’ın 15 yıl önce başlattığı küçük girişim, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara yayılan bir örnek uygulamaya dönüştü. Artık 30’dan fazla özel eğitim okulunda bu yöntem uygulanırken öğrenciler hata yapmaktan korkmadan öğreniyor.

Şener yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Devamsızlık sorunu büyük ölçüde ortadan kalktı, öğrenci katılımı iki katına çıktı. Eski öğrencilerimin önemli bir bölümü bugün doktor, hâkim, öğretmen ve polis olarak görev yapıyor. Bu başarıyı yalnızca ders anlatımıyla sınırlayamayız. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere okul dışı saatlerde destek eğitimler verdim. Sağlık sorunları olan öğrenciler için esnek programlar uyguladım, Aile içi sorunların eğitime yansımasını azaltmak için düzenli veli ziyaretleri gerçekleştirdim.”

‘İYİLİK DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRİR’

Asker eşi olması nedeniyle farklı bölgelerde görev yapan Aysel Şener, eğitim yaklaşımını deprem, iklim krizi ve savaş gibi küresel sorunlar üzerine kurgulayarak öğrencilerine ‘küresel vatandaşlık’ bilinci kazandırmayı hedefledi. Bu kapsamda 8 uluslararası projenin kuruculuğunu üstlendi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde “İyilikte Yarışalım, Sevgide Buluşalım” projesini yürüttü. Şener, 10 öykü kitabı ve 2 eğitim kitabı kaleme aldı. 2023 yılında Antalya’dan ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Şener, “İyilik dünyayı güzelleştirir, iyilik dünyamızı iyileştirir” diyerek kazanması halinde ödül parasını lösemili çocuklar ve kız çocuklarının eğitimi için kullanmayı planlıyor.