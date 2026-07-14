Köydeki vahşete ‘müebbet’ isyanı

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Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde geçen yıl kasım ayında, Yalçın Namal, aralarında husumet olan Ahmet Çalık'ı, babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Daha sonra aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı döven Yalçın Namal, olay yerinden kaçtı. Ahmet Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulundu. Şüpheli Namal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Namal’ın yanı sıra öldürülen Ahmet Çalık’ın yakınları katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu'nca hazırlanan sanık Yalçın Namal’ın akli dengesinin yerinde olduğu ve suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi.

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Mahkeme savcısı mütalaasında; sanık Yalçın Namal’ın köyden tanıdığı Ahmet Çalık ile daha önce koyunları geçirecekleri yol konusunda tartıştıklarına yer verdi. Namal’ın olay günü de öldürme kastıyla hareket edip otomobiliyle çarptıktan sonra araçtan aldığı demir boru anahtarıyla başına vurarak öldürdüğünü belirterek, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Namal’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

‘KIRILMAMIŞ KEMİĞİ KALMAMIŞ’

Çalık Ailesi’nin avukatı Esra Duru Erdik, savcılık mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis talep edildiğini hatırlattı. Cinayetin planlı ve vahşice işlendiğini ifade eden Erdik, “Ahmet Çalık, çobanlık yaparken yalnız kalması, beklenerek yalnız olduğu bir anda araçla 4-5 kere üzerinden geçirilerek hatta defalarca tüm kemikleri kırılıncaya kadar dövülerek, öldürüldü. Biz savcılık mütalaasıyla aynı fikirde değiliz. Bu yüzden ‘tasarlayarak ve canavarca hisle’ öldürüldüğü kanaatindeyiz. Adli Tıp raporunda da Ahmet Çalık’ın neredeyse kırılmadığı kemiği kalmamış durumda. Tüm bu hususlar göz önünde alındığında canavarca hisle öldürdüğü ve öncesinde de bir tasarlamanın olduğu kanaatindeyiz” dedi.