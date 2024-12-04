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Köydeki su sondajında ortaya çıktı! Tadına bakınca fark ettiler: 'İnşallah ülkemize faydası olmuş olur'

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#Sondaj#Su#Gaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:22

Ankara’nın Haymana ilçesinde içme suyu için açılan sondajda 185 metre derinlikten çıkan su, vatandaşlar çakmağı ateşleyince alev aldı. Köy sakinleri, suda gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere haber verdi.

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Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sırçasaray Mahallesi'nde yapılan baraj nedeniyle yeni yerleşim alanı açıldı. Yeni yerleşim yeri alanında içme suyu için ASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucu 185 metrede su bulundu.

Köydeki su sondajında ortaya çıktı Tadına bakınca fark ettiler: İnşallah ülkemize faydası olmuş olur

Çıkan suyun tadına bakan vatandaşlar ise, tat farklılığından dolayı şüphelendi. Suyu çakmakla yakınca yandığını gören vatandaşlar şok oldu. Suda gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere haber veren mahalle sakinleri, 4 gündür alevlerin sönmediğini dile getirdi.

Köydeki su sondajında ortaya çıktı Tadına bakınca fark ettiler: İnşallah ülkemize faydası olmuş olur

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"ÇAKMAĞI ÇAKINCA YARIM METRE ALEV YÜKSELDİ"

Köy sakinlerinden Rıdvan Bostancı, yapılan sondaj çalışmaları sonucu çıkarılan sudan farklı bir koku gelmesi sebebiyle tadına baktığını ifade ederek, “Köyümüzde ASKİ’nin açmış olduğu bir sondaj kuyusu vardı. Sondaj çalışması bittikten sonra deneme amaçlı suya pompaj yapıldı. Biraz koku geliyordu ve tadına bakmak istedik. Baktığımda ağzımın içerisinde bir kabarcık oluştu, gaz olduğunun farkına vardım. O anda da elimde çakmak vardı, çakmağı yakmamla beraber alevler yaklaşık yarım metre yükseldi. Bunun ardından yetkililere bilgi verdik. Şu anda gelip incelemesi yapılacak. İnşallah değerli bir gaz olur. Ülkemize, milletimize faydası olmuş olur. 4 gün süreyle hala gaz çıkışı devam ediyor” dedi.

Köydeki su sondajında ortaya çıktı Tadına bakınca fark ettiler: İnşallah ülkemize faydası olmuş olur

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#Sondaj#Su#Gaz

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