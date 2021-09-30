Köyde su tartışması arbedesi! Jandarma biber gazıyla müdahale etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Miçotakisten Türkiye açıklaması Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Yine Murat Özdemir yine olay Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...Yine Murat Özdemir yine olay! Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...#Murat Özdemir
Türk futbol tarihinde böyle maç yok Rakipler için korkutucu..."Türk futbol tarihinde böyle maç yok! Rakipler için korkutucu..."#Beşiktaş
3 şirket daha duyurdu... İngiltereden arka arkaya iflas haberleri3 şirket daha duyurdu... İngiltere'den arka arkaya iflas haberleri! #Ofgem
Eşini vahşice öldürdü, ardından PKKya koştuEşini vahşice öldürdü, ardından PKK'ya koştu!#Kadın Cinayeti
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Köyde su tartışması arbedesi! Jandarma biber gazıyla müdahale etti

#Çorum#Osmancık#Biber Gazlı Müdahale

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş Köyü'nde su deposu inşa edilen alana gelerek sularının alındığını iddia eden grup ile jandarma arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Ekipler kalabalığa biber gazıyla müdahale etti, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yusuf ÇINAR/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- Osmancık ilçesine bağlı 450 haneli Öbektaş Köyü'nde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 2 sene önce proje hazırlandı. Projenin ihaleye çıkmasıyla bir süre önce köyde yapılan sondaj çalışmalarında su bulundu. Ekipler, suyu borularla köye ulaştırmak için 30 tonluk su deposu inşasına başladı. Çalışmalar sırasında köye bağlı Yukarı Mahalle’de oturan 100 kişilik grup, ‘sularının alındığını iddia ederek’ öğle saatlerinde, depo çalışmaların yapıldığı bölgeye gitti. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyde su tartışması arbedesi Jandarma biber gazıyla müdahale etti

Burada jandarma ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşünce jandarma ekipleri, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalabalık ise bir süre sonra dağıldı.

‘DAĞDAN GELEN SUYU BİZE VERMİYORLAR’

Haberin Devamı

Köylülerden Ferat Caba, “2 senedir bu sorunu yaşıyoruz. 450 haneli köyümüz Aşağı ve Yukarı Mahalle olarak ikiye ayrılıyor. Yukarı Mahalle sakinleri, dağdan gelen suyu bize vermek istemiyor ama o mahalleye ayrı hat çekerek suyumuzu alamazlar” dedi.

Köyde su tartışması arbedesi Jandarma biber gazıyla müdahale etti

‘ÇIKAN SUYU ÖBEKTAŞ KÖYÜ SAKİNLERİ BİRLİKTE KULLANACAK’

Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da, “Bu köyde su sıkıntısı vardı. Biz bununla ilgili bir proje hazırladık ve ihale yapıldı. İhalenin sonucunda sondaj vurarak su bulduk ve çıkan suyu yapmış olduğumuz 30 tonluk depoya vermeye çalışıyoruz. ‘Bu suyu Öbektaş köyü sakinleri birlikte kullanacak’ dedik. Biz köylülere sağlıklı içme suyu getirmeye çalışırken, maalesef köy ikiye bölünmüş ve devletin götüreceği hizmeti engellemeye çalışılıyor. Yani ‘su bizim depomuza gelsin, kavgası yaşanıyor” diye konuştu.

Köyde su tartışması arbedesi Jandarma biber gazıyla müdahale etti

İlgili Haberler:

İnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Osmancık#Biber Gazlı Müdahale