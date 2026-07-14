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Köyde kan donduran olay: Kürekle saldırıp öldürdü

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#Cinayet#Soruşturma#Hastane
Köyde kan donduran olay: Kürekle saldırıp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:03

Siirt’in Şirvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.B. ile aralarında çıkan kavgada başına aldığı kürek darbesiyle yaralanan Selim Buğutekin, hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam, Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde meydana geldi. Selim Buğutekin ile A.B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Selim Buğutekin, başına aldığı kürek darbesiyle, A.B. de aldığı darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyde kan donduran olay: Kürekle saldırıp öldürdü

Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Selim Buğutekin, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buğutekin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. A.B.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

 

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#Cinayet#Soruşturma#Hastane

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