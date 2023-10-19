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Köyde kan donduran cinayet! Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü

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#Tokat#Zile#Cinayet
Köyde kan donduran cinayet Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 17:02

Tokat'ın Zile ilçesinde Yusuf Akdoğan (70), 11 yıl önce Rusya’da yaşamını yitiren oğlu Zafer Akdoğan’ın ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal’ı (38) ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Kervansaray köyünde meydana geldi. 2012 yılında Zafer Akdoğan, Rusya’da kuzeni Onur Altındal ile birlikte çalışırken yaşamını yitirdi. Yusuf Akdoğan, oğlu Zafer’in ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal ile köyde bir araya geldi. Çıkan tartışmada Yusuf Akdoğan, Altındal'ı yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Onur Altındal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zile Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yusuf Akdoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. 

 

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#Tokat#Zile#Cinayet

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