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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Kırıkkale'de dikkat çeken 'corona virüs' önlemi

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Kırıkkale'de dikkat çeken 'corona virüs' önlemi
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KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesi Sarıkaya köyünde muhtarlık, köy girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı.

Bahar aylarında hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığı Sarıkaya köyünde muhtarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin köye girmemesi için önlem aldı.

Muhtarlık, bu kapsamda köyün girişine, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı afiş astı. Muhtar Cemal Karayel, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını söyleyerek, "Şu an itibarıyla kahvehane ve köy konağımız kapalı, köy olarak kurallara uyuyoruz.

Ancak köyümüz küçük olduğu için köyümüze gelen seyyar satıcılar ve hurdacılardan rahatsız oluyoruz. Bu nedenle tedbiri de elden bırakmamak için azalarımız ile almış olduğumuz kararla, hurdacıların ve seyyar satıcıların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldık.

Almış olduğumuz kararı duyan hurdacılar ve seyyar satıcılar da köyümüze girmiyorlar" dedi.

 

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